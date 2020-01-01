Карельская лайка - официально утвержденная порода собак в России

| Фото: gov.karelia.ru | Фото: gov.karelia.ru

Карельскую лайку признали отдельной породой собак, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Официальное решение с утверждением стандарта породы приняли на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации в Москве.

До этого рыжую "карелку", как называют ее кинологи, по международным стандартам именовали финским шпицем. Эти породы очень похожи и различить их может только специалист. Карельская лайка – порода охотничья, а шпиц более декоративная собака. Карельская лайка имеет свою яркую специфику, которая отличает ее от других видов охотничьих лаек и дает большое превосходство этой породе.

Карельская лайка имеет уникальный ярко-рыжий окрас шерсти, достаточно компактные размеры, что позволяет содержать ее в обычной городской квартире и перевозить на дальние расстояния. Карелка потребляет около 300 г мяса в сутки, при этом отличается высокой физической активностью, выносливостью и темпераментом. Уникальность в охоте дает собаке дополнительное превосходство. Она успешно работает на любого зверя – от хорька до медведя.