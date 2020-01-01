Тюменцы не спешат убирать елки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основное поступление новогодних деревьев, мишуры, елочных игрушек на мусоросортировочный завод ожидается после 14 января. В праздники горожане выбрасывали чаще всего стеклянную тару, пищевые отходы и упаковочные материалы от подарков.

О том, что пока горожане не торопятся расставаться с елками, соснами и пихтами, рассказали и в Тюменском зоопарке, где с радостью примут в дар хвойные деревья как не распроданные торговцами, так и стоявшие в качестве украшений в домах.

"Пока приезжала только одна машина с деревьями, но мы ждем весь январь и даже февраль, - рассказали в зоопарке. - Привезти можно в любое время, только помните, что все игрушки, мишуру и прочие украшения необходимо снять".

Хвойные в зоопарке пойдут на корм копытным животным, некоторым птицам и даже хищникам. Кроме этого, елки и шишки от них могут стать игрушками для животных, ветки будут использованы для обустройства лежанок, пишет "Мегатюмень".