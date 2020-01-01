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Жители Тюменской области все чаще пользуются электронными сервисами

Общество, 12:15 11 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Свыше 185 тысяч пользователей мобильного интернета скачали приложение "Медицина 72", с помощью которого ежемесячно записываются на прием более 56 тысяч человек, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В Тюменской области функционирует 117 инфокиосков и 530 табло, в 2019 году поставлено 24 инфокиоска и 81 табло. За 2019 год выдано более 4,3 млн талонов, в 2018 году - 4,2 млн талонов. Предварительной записью с помощью мобильного приложения воспользовалось более 39 тыс. человек.

Благодаря цифровизации стало намного проще получить медицинскую услугу. Реализованы дистанционные способы записи к врачу: мобильное приложение "Медицина 72", региональный портал услуг, федеральный портал "Мое здоровье", единый центр записи, инфокиоски.

Кроме того, врач может записать пациента на следующий прием со своего рабочего места. Благодаря этому, сейчас более 50% жителей региона записываются на прием к врачу дистанционно.

В 2020 году планируется запуск новых услуг: анкетирование по раннему выявлению онкологических заболеваний, информация о прививках, сведения о выписанных рецептах.

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# цифровизация

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