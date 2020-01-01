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Житель Бердюжья угрожал расправой бывшей супруге

Происшествия, 17:16 11 января 2020

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Подозреваемого в угрозе убийством задержали бердюжские полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть отделения полиции села обратилась 48-летняя жительница одной из деревень района. Она рассказала, что ей угрожает физической расправой ее бывший муж. На место происшествия был направлен наряд полиции.

Стражи правопорядка задержали 49-летнего мужчину. Полицейские установили, что в ночное время злоумышленник пришел в дом, где проживает его бывшая жена и предложил ей возобновить отношения. Получив отказ, подозреваемый достал нож и начал угрожать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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# Бердюжье , уголовное дело

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