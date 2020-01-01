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Для Арктики разработают сухпаек с высокой энергетической ценностью

Общество, 16:58 11 января 2020

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

В Национальном исследовательском университете Санкт-Петербурга разрабатывают функциональное питание для районов Крайнего Севера. Группа студентов и аспирантов намерена создать сбалансированный сухпаек для питания туристов и спортсменов в холодных погодных условиях, сообщает ИА "Север-пресс".

По задумке разработчиков, в пайке будет находиться весь спектр продуктов, которые обеспечат суточную потребность человека в основных макронутриентах в суровых климатических условиях.

Над проектом работает группа из 10 человек — это аспиранты, а также студенты бакалавриата и магистратуры вуза. Как подчеркнул руководитель проекта, аспирант Артем Лепешкин, разрабатываемый паек будет иметь высокую энергетическую ценность, так как предназначен для питания в крайне суровых погодных условиях.

Состав пайка уже сформирован, он будет включать мясные, рыбные, хлебобулочные продукты, овощные гарниры, но пока авторы прорабатывают форму, в которой будут представлены эти продукты.

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# Арктика

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