Юные тюменские футболисты стали вторыми на Урале

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" заняли второе место на "Рождественском турнире" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба команды.

В заключительный день состязаний футболисты 2004 года рождения под руководством тренера Виктора Княжева нанесли поражение хозяевам из коллектива "Урал-УрФА-2005" со счетом 6:2.

У гостей хет-трик сделал Иван Зазвонкин, признанный лучшим игроком этих соревнований. Дубль оформил Олег Малюкин. Первым же у тюменцев в пятницу голом отметился Дмитрий Быков.

Победитель турнира выявился досрочно. Гости из Кемерова ранее нанесли единственное поражение тюменцам, что позволило им увезти домой главный приз.