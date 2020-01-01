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Юные тюменские футболисты стали вторыми на Урале

Спорт, 17:57 11 января 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" заняли второе место на "Рождественском турнире" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба команды.

В заключительный день состязаний футболисты 2004 года рождения под руководством тренера Виктора Княжева нанесли поражение хозяевам из коллектива "Урал-УрФА-2005" со счетом 6:2.

У гостей хет-трик сделал Иван Зазвонкин, признанный лучшим игроком этих соревнований. Дубль оформил Олег Малюкин. Первым же у тюменцев в пятницу голом отметился Дмитрий Быков.

Победитель турнира выявился досрочно. Гости из Кемерова ранее нанесли единственное поражение тюменцам, что позволило им увезти домой главный приз.

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# Екатеринбург , ФК "Тюмень" , футбол

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