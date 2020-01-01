В России подорожает черный хлеб

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте

Черный хлеб в России подорожает в течение текущего года, сообщает РИА Новости.

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей. По оценке Росстата, валовый сбор ржи составил 1,429 миллиона тонн. Урожай стал минимальным с 1965 года.

Средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43 процента, до 8 тыс. 942 рублей за тонну, цена закупки ржи переработчиками — на 44 процента, до 12 тыс. 665 рублей за тонну без НДС, к уровню ноября 2018 года.

В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну, считают эксперты. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса, чему могут поспособствовать импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.