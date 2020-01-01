Продолжается голосование за концепцию Центрального парка Тобольска

| Фото: Группа "Центральный парк Тобольска" во ВКонтакте | Фото: Группа "Центральный парк Тобольска" во ВКонтакте

Совсем скоро будет представлена концепция проекта Центрального парка. В официальной группе во "ВКонтакте" можно успеть проголосовать - внести свою лепту в формирование будущего общественного пространства для отдыха и развлечений.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Высказывайте свои мысли, делитесь мнением, предлагайте! Только вместе мы сможем сделать наш город лучшим", - призвал тоболяков глава города.

Центрального парка в Тобольске не было никогда. В мае 2019 года, во время визита губернатора Тюменской области Александра Моора, был поднят вопрос о необходимости Центрального парка и начале работ по созданию зоны отдыха.

"Первый этап – это концепция. Определившись с местом мы должны понимать – что это будет за парк, что хочет тоболяк, и по мере возможности, эти потребности удовлетворить, - рассказала пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина. - У нас существует ландшафтный парк с аттракционами, который находится в частной собственности. Это то место, на которое муниципалитет не может каким-то образом влиять напрямую. Только с помощью переговоров с собственником, чтобы как-то развивать и удовлетворять потребности населения в отдыхе. К этому парку очень много нареканий со стороны населения и туристов. Он находится в 9 и 15 микрорайонах города".

В Генеральный план Тобольска были внесены изменения и теперь на месте ландшафтного парка, который занимает более 80 га, появится Центральный, добавила она.

Эксперты уже провели работу: изучили местность, опросили население о наполняемости парка. В Тобольске прошла форсайт-сессия с архитекторами, дизайнерами, фотографами, общественниками. В торговом центре "Жемчужина Сибири" в голосовании за концепцию парка приняли участие более 1,5 тысяч тоболяков.

Место, где будут представлены спорт, культура, участки дикой природы – это и будет Центральный парк. Параллельно с разработкой концепции парка идут работы по берегоукреплению Иртыша.

"К парку будет организована хорошая транспортная и пешеходная доступность. Протяженность парка большая – в него можно будет попасть с исторической части города и с окраины города по Уватскому тракту. В настоящее время заканчивается работа над концепцией. Она будет представлена в середине февраля. Затем начнется ее обсуждение", - говорит Анастасия Гулина.

Практика публичных обсуждений развития территорий в Тобольске есть. В 2019 году горожане на сходах обсуждали обустройство микро пространств - сквера у дома №19 в шестом микрорайоне и у Спасской церкви в районе кремля. Тоболяки общались с архитекторами, голосовали в интернете. Жителей все активнее вовлекают в совместное обсуждение жизни Тобольска, развитие комфортной городской среды.

Анжела Лебедева