Первый муниципальный приют для животных открыли на Ямале

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Первый на Ямале муниципальный приют для безнадзорных животных открыли в Лабытнанги 13 января, сообщает ИА "Север-Пресс".

Приют под названием "КотоПёс" разместили на площади три тысячи кв. метров, в нем оборудованы теплые помещения с клетками, блок для ветеринарных мероприятий, кухня, помывочная. В год "КотоПёс" сможет принять до 800 животных, одновременно в нем могут находиться до 100 собак. За животными ухаживают волонтеры организаций "Ковчег" и "Дорога домой".

По словам волонтеров, приют будет выполнять программу "Отлов, стерилизация, выпуск", которая регулирует численность безнадзорных животных. Кроме того, стерилизованные собаки не будут сбиваться в стаи и проявлять агрессию. Если собака гладкошерстная или пожилая, не может существовать на улице, организация будет содержать ее за свой счет.

Во всех муниципалитетах округа планируется открывать подобные центры, полностью отвечающие всем современным требованиям по бережному отношению к животным.