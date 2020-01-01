Крещенские купели в Тюменском районе оборудуют по всем требованиям безопасности

| Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте

Крещенские купели в Тюменском районе будут оборудованы по всем требованиям безопасности. Они будут организованы в Каменском, Мальковском, Кулаковском, Переваловском, Червишевском, Винзилинском и Успенском муниципальных образованиях, а также в поселке Боровский, сообщает администрация района.

Места, в которых организуются иордани, проходят специальную проверку и согласуются с МЧС, поэтому появление самодельных прорубей исключено. Оборудованная по правилам купель освещена, огорожена по периметру, а ее глубина не превышает человеческий рост, утонуть в ней физически невозможно.

После окунания на пути следует пункт обогрева, где можно согреться горячим чаем и переодеться в сухую одежду. При этом возле кромки проруби предусмотрено дежурство спасателей и волонтеров, которые помогут выбраться из воды и в случае необходимости оказать доврачебную помощь.

Дежурство возле иордани не прекратится и после полуночи - патрулирование полицией места купания будет осуществляться до момента образования в проруби безопасной толщины льда. В 2019 году в купели столичного окунулись более 10 тыс. верующих.