Денис Давыдов сыграл за "Рубин" сто семьдесят матчей

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

170 матчей сыграл хоккеист Денис Давыдов за тюменский "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги в этом сезоне тюменский ХК "Рубин" провел 42 матча. Лишь нападающий Денис Давыдов принял участие в каждом из них. Форвард продолжает свою уникальную серию. Он проводит в сибирском клубе третий сезон. И пока не пропустил ни одного официального поединка.

В чемпионате 2017/2018 Давыдов отыграл все 52 встречи, забросив 20 шайб и отдав 12 голевых передач. В следующем сезоне "Рубин" провел 76 матчей. И в каждом Денис был на льду. Он поразил ворота соперников 16 раз и отдал 18 результативных передач.

В нынешней регулярке на счету нападающего десять точных бросков и семь голевых пасов. Давыдов проводит на льду больше 16 с половиной минут в среднем за поединок.

Всего за "Рубин" Денис Давыдов забросил 46 шайб и отдал 37 голевых передач.