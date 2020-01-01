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Предпринимательница из Мальково задолжала работникам более двухсот тысяч рублей

Происшествия, 11:43 16 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 бывших сотрудников клининговой компании получили свои зарплаты в с. Мальково, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Женщина более четырех лет занималась предпринимательской деятельностью в сфере чистки и уборки. Но к декабрю 2018 года заказчики стали задерживать оплату за проделанную работу, тем самым вызывая задержку зарплаты сотрудникам индивидуального предпринимателя. Предпринимательница задолжала своим работникам около 220 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иски 12 обратившихся граждан. В декабре 2019 года сотруднику службы судебных приставов все же удалось арестовать имущество в счет долга по зарплате. В 10-дневный срок вся сумма была переведена на счета взыскателей.

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# долги , долги по зарплате

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