Детские соревнования по скоростному спуску пройдут в Тюмени

| Фото: Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" | Фото: Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

Юные спортсмены из Тобольска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга приедут на второй этап открытых детских соревнований по скоростному спуску (слалом) на территории Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9), которые пройдут 18 и 19 января, сообщают организаторы.

18 января пройдут заезды на горных лыжах, 19 января - на сноубордах. Регистрация райдеров начнется в 8 часов, старт соревнований - в 9 часов. Принять участие и узнать свою скорость могут все желающие до 12 лет.

Для участия в соревнованиях необходим опыт катания по трассе для слалома, инвентарь, шлем, а также сопровождение инструктора - он проведет обязательную общую тренировку перед заездами, а также организует трассу и сопроводит каждого участника. Оформить услугу инструктора можно в кассе Воронинских горок.

Первый этап соревнований прошел в декабре 2019 года, третий - завершающий этап - состоится в феврале 2020 года.

Подробности соревнований можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.