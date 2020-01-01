Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера

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Государственная Дума дала согласие на утверждение руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. Его кандидатуру внес президент России, сообщается на сайте Государственной думы.

За назначение Михаила Мишустина председателем правительства проголосовали 383 депутата, против - 0, воздержались - 41.

Кандидатуру Мишустина парламентариям представил полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе Гарри Минх.

"После послания президента, после встречи с правительством президент своим указом объявил об отставке правительства. И, соответственно, внес в Государственную думу предложение по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича для получения согласия для назначения на должность председателя правительства", — напомнил он.

Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о Правительстве РФ. "Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной думе, – сказал полномочный представитель президента. – Он является действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х годов занимается тем, что мы сегодня называем термином "цифровизация" и "информационными технологиями".

После доклада полномочного представителя президента перед депутатами выступил Михаил Мишустин. "Главы министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития", - подчеркнул он.

Программа работы нового правительства – это послание президента, сказал он и подчеркнул, что источники для реализации его пунктов есть.

"Нам нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа", — сказал Михаил Мишустин.

В заседании Государственной Думы также принимают участие глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представители законодательных собраний регионов, представители делового сообщества.

Ранее Михаил Мишустин встретился со всеми фракциями Государственной Думы. "Михаила Мишустина в Государственной Думе знают. Человек, который себя зарекомендовал, создав фактически с нуля высокотехнологичную федеральную службу с использованием современных технологий, цифровой экономики", — говорил Председатель ГД Вячеслав Володин