Глава Ялуторовска прокомментировал ситуацию с переездом пенсионерки из аварийного дома

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Жительнице Ялуторовска Наталье Сапьян, проживающей в аварийном доме, в очередной раз предложили временно переселиться в маневренный муниципальный жилой фонд. Ситуацию с ее переездом прокомментировал глава Ялуторовска Вячеслав Смелик. Видеокомментарий опубликован на портале администрации города.

Наталья Сапьян является собственником квартиры в доме на ул. Революции, 33. По решению суда межведомственная комиссия 21 августа 2019 года дом признала аварийным, 22 августа всем жильцам были направлены уведомления, в которых сообщалось, что они могут временно переселиться в маневренный муниципальный жилой фонд. Некоторые собственники пытались оспорить решение суда о признании дома аварийным, но их жалобы были отклонены.

"Наталье Сапьян мы показали маневренный жилой фонд. Один из вариантов — это однокомнатная благоустроенная квартира в центре города. Если заявительница примет положительное решение, мы готовы оказать помощь в перевозке вещей и переезде", — отметил Вячеслав Смелик.

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Добавим, что Наталье Сапьян уже предоставляли несколько вариантов жилья из маневренного фонда города. Так, еще 26 декабря Вячеслав Смелик лично встречался с жительницей и предлагал ей переселиться в жилое помещение маневренного фонда, а также оказать помощь при переезде.

На сегодняшний день данный дом вошел в реестр ветхого и аварийного жилья, подлежащего расселению. Пока идут все процедуры, администрация города готова предоставить муниципальный маневренный жилой фонд, в котором жильцы могут жить до момента получения новых квартир.