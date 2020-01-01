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О жизни семьи Николая II расскажут тобольским студентам

Общество, 10:35 20 января 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Тематическая экскурсия для студентов пройдет в Тобольске в музее семьи императора Николая II 25 января - в день именин великой княжны Татьяны Романовой, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

С 12 до 16 часов в составе экскурсионных групп гости музея познакомятся с историей мемориального здания, в котором расположен музей семьи императора Николая II, узнают о традициях воспитания и образования в семье последнего российского самодержца и станут участниками чаепития на свежем воздухе.

Заявки на участие в экскурсии принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

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# музей семьи Романовых , Тюменское музейно-просветительское объединение , экскурсия

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