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Все о тюменском здравоохранении - на портале МЕДИНФО72

Общество, 13:42 19 января 2020

medinfo72.ru | Фото: medinfo72.ru

На портале здравоохранения Тюменской области МЕДИНФО72 размещена информация обо всех медицинских организациях региона, услугах, проектах, мероприятиях и специалистах.

Понятный и удобный интерфейс, разнообразный и интересный новостной блок, информативный календарь событий, полезные сервисы - привлекают внимание пользователей портала. Десятки тысяч просмотров набирают советы главных внештатных специалистов департамента здравоохранения Тюменской области.

Популярностью пользуются истории о врачах, новости "Бережливой поликлиники", полезные советы, а также разделы "Экспертное мнение", "Рейтинг врачей" "Опросы", "Совместимость лекарственных препаратов" и другие.

Зарегистрировавшись в личном кабинете, можно оставлять комментарии к новостям и событиям, оценивать медицинских работников, участвовать в опросах, проверять совместимость лекарств, назначенных доктором, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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