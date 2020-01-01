"Плати Visa до победного": клиенты Запсибкомбанка могут выиграть полтора миллиона рублей

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Клиенты Запсибкомбанка участвуют в акции для держателей карт Visa "Плати Visa до победного", сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Как принять участие:

С 20 января по 1 марта оплачивайте покупки картой Visa Запсибкомбанка.

Загружайте фото чеков на сайт pay.visa.ru. Больше чеков – выше шансы!

Участвуйте в еженедельном розыгрыше: 1 тыс. рублей за покупки от 300 рублей, 50 тыс. рублей за покупки в сети магазинов "Пятерочка", а также главного приза – 1 млн 500 тыс. рублей.

За первый чек вы можете получить гарантированный подарок – 100 рублей на мобильный телефон. Призовой фонд ограничен, регистрируйте чеки среди первых участников.

"Доля безналичных платежей в транзакциях клиентов демонстрирует стабильную положительную динамику. По данным Банка России по итогам 9 месяцев 2019 года доля безналичных операций по картам физических лиц достигла 78%. Способствует этому как наличие инфраструктуры, активность банков и платёжных систем по проведению маркетинговых акций, а также инновации в платежной сфере, например, возможность платить за проезд в общественном транспорте и расплачиваться смартфоном. Держатели карт Visa Запсибкомбанка могут подключить свою карту к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay", - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить карту Запсибкомбанка можно на сайте или в любом офисе банка.

Подробнее о текущих акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции и спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.