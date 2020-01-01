Сельское предпринимательство - в центре внимания правительства Тюменской области

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Начать работу по созданию локальной экономики и комфортной социальной среды на селе намерены в регионе в 2020 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пресс-конференции в мультицентре "Контора пароходства" 20 января.

Он напомнил, что Александр Моор объявил 2020 год Годом сельского предпринимательства. Андрей Пантелеев подчеркнул, что в процессе создания будут отдельно рассматриваться сельские предприниматели и сельхозпредприниматели. С последними в регионе и ранее работали достаточно сильно, добились хороших результатов, хотя в этой отрасли есть, куда расти, отметил замгубернатора.

"Сельский предприниматель - это другая история. Здесь цели и задачи - создание локальной экономики, комфортной социальной среды на селе. Чтобы село развивалось, помимо сельхозбизнеса, мы делаем акцент на тех, кто работает по всем направлениям в таких муниципальных образованиях. Создавая там локальную экономику, нельзя идти в отрыве от крупных сел и городов, это токи сбыта и точки компетенций. Нужно выстроить сельский территориальный кластер", - сообщил Андрей Пантелеев.

Этот кластер необязательно должен быть сельскохозяйственным. В муниципалитетах определят стратегические направления и выстроят не только внутренние кластеры, но и межмуниципальные. Пилотным проектом станет Нижняя Тавда.

Замгубернатора назвал надежным партнером в этой сфере "Опору России" и лично председателя регионального отделения Эдуарда Омарова. Чтобы поднять уровень компетенций бизнеса в районах, решено следующий "Слет успешных предпринимателей" посвятить сельскому предпринимательству. Кроме того, День знаний для предпринимателей в 2020 году по предложению бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло также сориентируют на вопросы сельского предпринимательства. Представители службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области в течение года появятся в каждом муниципальном образовании.

"Выживаемость бизнеса в первые три года в нашем регионе - около 60 процентов, в среднем по России - до 10 процентов. Вклад в эту выживаемость состоит из крупиц всей нашей работы, и мы считаем, что она имеет первичную основу для вовлечения в предпринимательскую деятельность и дальнейшего сопровождения", - рассказал Андрей Пантелеев.

Дарья Казакова