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Молодые педагоги Тюмени соберутся на костюмированный бал

Общество, 09:05 22 января 2020

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Костюмированный танцевальный вечер для молодых тюменских педагогов пройдет в Тюмени 24 января. Он начнется в 18 часов в Мраморном зале ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1), сообщает городской департамент образования.

В этом году бал молодых педагогов будет посвящен 220-летию со дня рождения великого поэта. На паркете закружатся 32 пары.

Педагоги исполнят 10 танцев, среди которых: фигурный вальс, падеграс, гранд полонез и мазурка. Кроме того, на балу выступит коллектив "Алекса" школы № 67. В финале вечера гостей ждет танцевальный мастер-класс.

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# бал , педагоги

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