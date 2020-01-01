Молодые педагоги Тюмени соберутся на костюмированный бал

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Костюмированный танцевальный вечер для молодых тюменских педагогов пройдет в Тюмени 24 января. Он начнется в 18 часов в Мраморном зале ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1), сообщает городской департамент образования.

В этом году бал молодых педагогов будет посвящен 220-летию со дня рождения великого поэта. На паркете закружатся 32 пары.

Педагоги исполнят 10 танцев, среди которых: фигурный вальс, падеграс, гранд полонез и мазурка. Кроме того, на балу выступит коллектив "Алекса" школы № 67. В финале вечера гостей ждет танцевальный мастер-класс.