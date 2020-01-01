Тюменских предпринимателей приглашают на промышленную выставку в Китай

| Фото: www.metal-expo.ru | Фото: www.metal-expo.ru

Тюменские предприятия приглашают стать участниками международной выставки промышленного оборудования и технологий для обрабатывающей промышленности выставки The 16th Tianjin International Industrial Expo - "CIEX- 2020", которая пройдет в Китае с 6 по 9 марта, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Выставка посвящена трансформации и модернизации всей технологической цепочки мировой обрабатывающей отрасли, самым прогрессивным решениям и инновационным технологиям на примере индустриального центра опережающего технического развития "TEDA". В нем зарегистрированы более 25 тысяч компаний-резидентов, среди которых крупнейшие в мире компании: Airbus China, SAIC Motor Corporation, Great Wall Motors и многие другие.

Во время деловой программы члены российской делегации посетят предприятия 160-ти миллионного промышленного региона Пекин-Тяньцзинь и "государственной высокотехнологичной зоны развития", встретятся с руководителями ведущих компаний, экспертами и инвесторами.

Чтобы войти в состав российской делегации необходимо до 10 февраля обратиться к оператору выставки в Центр международного делового сотрудничества, Москва, телефон: (495) 502-39-74, (495) 502-39-54, е-ail:info@ibcen.ru.