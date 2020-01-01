Белые медведи вдохновили тоболяков на создание видеоролика

| Фото: скриншот видеоролика "Тобольск танцует" | Фото: скриншот видеоролика "Тобольск танцует"

Белые медведи – световые конструкции в центре Тобольска - вдохновили горожан на создание видеоролика. Участниками трехминутного фильма "Тобольск танцует" под "Песню про медведей" из фильма "Кавказская пленница" стали спортсмены-профессионалы и любители танцев.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила председатель федерации фитнес-аэробики и спортивной аэробики Тобольска, старший тренер аэробики ДЮСШ № 1 Марина Скороходова.

В первый день публикации, 21 января, в группе "Администрация Тобольска" во ВКонтакте он набрал около 10 тыс. просмотров.

"Под руководством тренеров по хип-хопу Дмитрия Фишмана, Дарьи Ашировой и меня, тренера по аэробике, были созданы группы участников танцевального проекта. В ролике заняты около 150 человек. Среди них – участники областной сборной по аэробике, призеры чемпионатов России, Европы и других престижных соревнований. Несколько дней тренировок, большой интерес к проекту - ролик готов", - рассказала она.

Локациями для видеозарисовки стал центр города, Тобольский кремль.

Самому младшему участнику проекта - шесть лет, старшему – 78. Сняли ролик оперативно: 14 января с 14 до 15 часов 15 минут. На второй день последние кадры оператор сделал за 30 минут.

"Накануне тщательно отрабатывали движения с группами. Тоболяки с воодушевлением восприняли идею создания ролика. Нам хотелось запечатлеть тобольскую зиму, все красоты нашего уютного, красивого города", - говорит Марина Скороходова.

Сейчас авторы ролика думают над размещением его на разных интернет-ресурсах. Возможно, другие города, увидев Тобольск танцующий, организуют свои зимние флешмобы, говорят они.

Анжела Лебедева