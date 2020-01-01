Тюменских журналистов приглашают на всероссийский конкурс деловых СМИ

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Тюменским СМИ, публикующим материалы на экономическую тематику, предлагают поучаствовать в региональном этапе конкурса "Экономическое возрождение России", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

По словам президента ТПП Тюменской области Эдуарда Абдуллина, конкурс проводится в 26 раз, имеет профессиональное жюри и высокую конкуренцию участников.

"Участие в проекте позволит тюменским СМИ заявить о себе, проверить свои силы в конкурентной борьбе с другими конкурсантами, получить обратную связь известных, опытных журналистов России", - отметил он.

Конкурс организован Торгово-промышленной палатой и Союзом журналистов Тюменской области. Заявки от корреспондентов, редакций и редакционных коллективов СМИ принимаются до 1 февраля на электронную почту pr.tpp.to@gmail.com.

До 1 марта будут объявлены лидеры регионального этапа и отправлена заявка на участие в федеральном этапе. Торжественное награждение победителей состоится 8 апреля в рамках Всероссийского форума деловых СМИ в Москве.

В 2019 году победу на федеральном этапе в номинации "Лучшее региональное СМИ" одержало информационное агентство "Тюменская линия". Всего на конкурс было подано 373 заявки под эгидой 69 Торгово-промышленных палат.