Студентка ТИУ борется за титул Miss Africa Russia

| Фото: Масилисо Мутумба из ВКонтакте | Фото: Масилисо Мутумба из ВКонтакте

Студентка Строительного института Тюменского индустриального университета Масилисо Мутумба из Замбии участвует в конкурсе Miss Africa Russia.

4 января в Курске состоялось Fashion Show, где оценивалось дефиле участниц и национальные костюмы. Финал конкурса пройдет 4 мая 2020 года в Москве.

"Это большой конкурс, в нем участвует много девушек. Я очень рада, что у меня есть возможность быть в этом конкурсе. Мои родители знают об этом и поддерживают меня. Я смотрю Fashion Show из Милана и Парижа - изучаю, как ходят модели. Хожу в модельное агентство "Либерти", где учусь дефилировать", - рассказала Масилисо Мутумба.

Сейчас девушка готовит творческое задание - танец и вокальный номер. Скоро начнется онлайн-голосование: студентка просит поддержать ее голосом.

Масилисо Мутумба не впервые участвует в подобных мероприятиях: она получила титул "Мисс индивидуальность" на конкурсе "Мисс и мистер ТИУ", а Miss Africa Russia — это выход на другой уровень.

"Участие в конкурсе — это отличная возможность познакомиться с новыми модельными агентствами, продемонстрировать свои таланты и способности. У конкурса много партнеров и множество промо-акций в социальных сетях, а это увеличивает шансы на то, чтобы тебя заметили и пригласили участвовать в рекламной компании популярного бренда. Африканская модель в России — это круто", — комментирует Масилисо Мутумба.

Девушка приехала в Россию из Замбии, учится на третьем курсе в Строительном институте Тюменского индустриального университета, мечтает стать инженером, моделью и бизнесвумен.

"В будущем я хотела бы применить полученные в Тюменском индустриальном университете знания на благо своей страны, чтобы в Замбии появились такие же красивые здания, как в Тюмени", — добавила Масилисо.

Miss Africa Russia проходит второй год подряд и набирает популярность. 10 участниц из африканских стран, которые учатся в вузах Белгорода, Воронежа, Астрахани, Курска и Тюмени, демонстрируют свои таланты, красоту и интеллектуальный уровень, надеясь получить долгожданный титул.

Ирина Ромашкина