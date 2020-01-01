Тюменским школьникам расскажут о "Дороге жизни"

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Экскурс по страницам книги Нисона Ходзы "Дорога жизни" начнется в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) 24 января в 11 часов, сообщает городской департамент культуры.

Школьники отправятся в путешествие и узнают, как солдаты, матросы и рабочие в годы Великой Отечественной войны строили дорогу через Ладожское озеро, как "дорога жизни" спасала Ленинград от голодной смерти. В ходе мероприятия будут прочитаны рассказы "Цена хлеба", "На лошадях по льду", письма мальчика-подростка, который работал на военном заводе, отцу на фронт. Вниманию ребят будет представлен отрывок видеоролика "Блокадный Ленинград". 6+

В 11 часов в библиотеке № 19 (ул. Станционная, 18а/1) начнется литературный час "В лес по загадки", посвящкнный 100-летию со дня рождения Николая Сладкова. Дети познакомятся с рассказами и сказками знаменитого писателя: "Загадочный зверь", "Кто в моём доме живет". Ребята посмотрят мультипликационный фильм о приключениях веселых зверят. 6+

В 12 часов в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется урок мужества "Блокадный дневник Тани Савичевой". 6+

В 12 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) пройдет час забавы "Чародейкою зимой". 6+

В 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) всех приглашают в библиотечный балаганчик "В этот день таинственный и чудный!". 25 января отмечается День студентов, также именуемый Татьяниным днем. Гости в игровой форме познакомятся с историей празднования этого дня, примут участие в конкурсах, посоревнуются в знаниях студенческих традиций и вспомнят самых известных Татьян. 12+

В 14 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) откроют устный журнал "О Чехове детям". 6+

В 14 часов 30 минут в Центре "Этнос" (ул. Тимуровцев, 32/1) состоится круглый стол "Общество здоровых людей". 6+