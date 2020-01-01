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Автопарк "Ростелекома" пополнился новыми автомобилями

Общество, 16:27 23 января 2020

Ростелеком | Фото: Ростелеком

28 автомобилей Lada Largus пополнили автопарк "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях.

По информации компании, четыре автомобиля останутся в областных центрах – в Тюмени и Кургане, остальные будут использоваться в линейно-технических центрах.

В Тюмени состоялся смотр и прием новых автомобилей филиала "Ростелекома", работающего на территории Тюменской и Курганской областей. Ключи от машин торжественно вручили директор филиала Владимир Барвинский и руководитель технической службы Алексей Рогачев.

Новые автомобили не только улучшат условия работы сотрудников, но и существенно повысят оперативность при проведении технических работ в удаленных районах области.

Вручая ключи Владимир Барвинский отметил важность работы технического блока компании и призвал коллег бережно относиться к новому транспорту. "Новая техника - это и укрепление нашей материально-технической базы, и возможность сделать современные телекоммуникации доступными для максимального количества людей", - добавил директор филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях.

Ежедневно в филиале на линию выходят более 170 бригад, за сутки они совершают около 1100 выездов для обслуживания абонентов или проведения работ по модернизации сетей связи. Всего в автопарке связистов более 450 средств транспорта и механизации.

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# автомобили , Ростелеком

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