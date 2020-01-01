Идет прием заявок на зимний фестиваль ГТО в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся и взрослых пройдет в Тюмени с 30 января по 17 февраля. Торжественное открытие состоится 2 февраля, начало в 11 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В фестивале примут участие тюменцы IV ступени (13 - 15 лет) и V ступени (16 - 17 лет), а также VII ступени (30 – 39 лет) и VIII ступени (40 – 49 лет). Состязания пройдут по графику.

Так, в детском морском центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11) участники смогут зафиксировать результат стрельбы из пневматической винтовки 30, 31 января и 13, 14 февраля.

1 и 15 февраля на лыжной базе ДЮСШ № 2 (ул. Барнаульская, 17а) участники попробуют свои силы в беге на лыжах на 3 км и 5 км.

2 и 16 февраля в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдут соревнования, где участники выполнят нормативы: бег на 60 метров и 100 метров, челночный бег; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; подтягивание на высокой перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; бег 2 тыс. и 3 тыс. метров.

Итоги фестиваля подведут в личном и командном зачетах. Участников наградят дипломами, медалями и кубками.

Положение здесь.

Предварительные заявки на фестиваль можно подать до 27 января. Обязательным условием участия является наличие медицинского допуска.