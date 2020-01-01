Капитальный ремонт Дома культуры в Каскаре завершится в июне 2020 года

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Второй этап капитального ремонта Дома культуры в с. Каскара завершится в июне 2020 года, сообщает администрация Тюменского района.

У здания будет преображен фасад, заменены двери и пол, инженерные системы водоотведения, электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации. Увеличится число туалетных комнат, пройдет косметический ремонт кабинетов.

Все работы по ремонту идут при поддержке правительства Тюменской области. В рамках нацпроекта "Культура" выделены средства на оснащение ДК: мебель, световое, музыкальное и технологическое оборудование.

Сотрудники Дома культуры уверены, что капитальный ремонт учреждения и создание в нем современные условий для работы - позволит привлечь в клубные формирования еще больше жителей Каскаринского муниципального образования, а на мероприятиях, в том числе районного уровня, всегда будет аншлаг.