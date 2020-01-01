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В Исетском районе начали изготавливать регистрационные знаки для автомобилей

Экономика, 15:31 24 января 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области во Вконтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во Вконтакте

Сервис по изготовлению государственных регистрационных знаков открылся в Исетском районе, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

При поддержке Инвестиционного агентства индивидуальный предприниматель Юлия Угрюмова приобрела специализированное оборудование, организовала обучение персонала и открыла новый вид деятельности. Помимо изготовления государственных регистрационных знаков доступна услуга по ремонту и замене старых регистрационных знаков при замятии и потертости. Для удобства посетителей офис расположен вблизи здания ГИБДД.

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# Исетский район , регистрация

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