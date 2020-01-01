Контракты по объектам дорожных работ должны быть заключены до марта, заявил Евгений Дитрих

www.rosavtodor.ru www.rosavtodor.ru

Необходимо максимально сконцентрировать усилия на заключении контрактов по объектам дорожных работ в 2020 году. Наша цель - до марта провести торги по всем объектам. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на всероссийском селекторном совещании, посвященном реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в Москве, 23 января.

Как сообщает пресс-служба министерства, Евгений Дитрих дал положительную оценку результатам первого года работы в рамках национального проекта. В 2019 году в 83 субъектах было отремонтировано 16,4 тысяч км автодорог, общая площадь укладки асфальтобетонного покрытия составила более 128 млн кв. метров. Дорожные работы выполнялись на 6 тыс. 747 объектах. 737 объектов - переходящие на 2020 год, работы по ним будут продолжены. На реализацию проекта израсходовано более 122 млрд рублей.

"Все условия федеральным центром для этого созданы. Программы дорожных работ в большинстве регионов формируются на долгосрочный период – на три и даже шесть лет. Это имеет большое значение для подрядных организаций при планировании объемов работ и необходимых для их выполнения ресурсов", - подчеркнул министр.

Он поручил субъектам проанализировать эффективность проводимых мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения. "Необходимо в обязательном порядке включать в перечень проводимых на объектах ремонтных работ обустройство элементами безопасности дорожного движения, своевременно проводить эти мероприятия, в частности, наносить разметку. Кроме того, нужно грамотно работать со статистическими данными по местам концентрации ДТП. При появлении новых очагов аварийности следует организовать работу по дооснащению этих участков камерами фото- и видеофиксации скоростного режима, дорожными знаками, барьерным ограждением и другими элементами", - сказал он.

Также Евгений Дитрих призвал регионы максимально внимательно прорабатывать обращения граждан. "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — это проект для людей, в результате его реализации россияне должны увидеть перемены к лучшему", - сказал министр.