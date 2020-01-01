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Лучшие водители тюменских силовых структур готовятся к #СпецоперацииЛед

Общество, 19:23 26 января 2020

Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Лучшие водители тюменских силовых структур: полиции, МЧС, Росгвардии готовятся для выступления на #СпецоперацииЛед, которая традиционно пройдет на льду реки Туры в Тюмени 23 февраля 2020 года. Для участия приглашены команды из сопредельных регионов.

В этот день в поддержку идей дорожной безопасности пройдут также заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

На льду реки Туры пройдут также показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой и демонстрацией приемов рукопашного боя. Планируется выступление парашютистов ДОСААФ. В этот день на набережной будут работать площадки для юных зрителей: сборка и разборка настоящего оружия, выставки оружия, ретро-автомобилей и боевой техники. Предусмотрено угощение горожан из полевых кухонь горячим чаем.

Организаторами #СпецоперацииЛед выступают Управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области, Тюменская региональная федерация автоспорта и Российская Дрифт-серия "Урал".

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