Тюменцам предлагают разработать стандарт участия граждан в вопросах развития города

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Важный нормативный документ – стандарт вовлечения граждан в решение вопросов городского развития - предлагают обсудить тюменцам 30 января. Встреча начнется на дискуссионной площадке "Точка кипения–Тюмень" (ул. Республики, 142) в 10 часов, сообщает Центр городских компетенций АСИ.

Жители Тюмени совместно с экспертами проработают вопросы совершенствования института гражданского участия в проектах городского развития. Первое мероприятие в рамках подготовки стандарта гражданского участия состоялось в ноябре в Москве, в декабре экспертные сессии прошли еще в девяти российских городах.

Анализ нормативно-правовых актов о порядке проведения публичных слушаний в 85 региональных центрах показал много неожиданных фактов: например, в 30 % проанализированных документов отсутствует информация об источнике финансирования проведения публичных слушаний, в 27 % не описаны способы информирования граждан о проведении слушаний, а в положениях 14 региональных столиц есть упоминание о возможности отказа в их проведении без указания причины, отмечают в Центре городских компетенций АСИ.

На основе обсуждений в городах будет сформирован стандарт гражданского участия, который в течение 2020 года протестируют в пилотных регионах. Затем документ будет дополнен и скорректирован, далее на его основе сформируются законодательные инициативы, в том числе и с учетом мнений жителей Тюмени.

В мероприятии может принять участие любой житель Тюмени, предварительно пройдя регистрацию по ссылке.