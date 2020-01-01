Тюменцы получают языковую практику в клубе Brainstorm

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В клубе разговорного английского языка Brainstorm (ул. Червишевский тракт,15/1) тюменцы могут заниматься бесплатно.

11 января состоялась первая встреча в 2020 году. Занятия проводят регулярно, прийти могут все желающие в возрасте от 16 лет.

"Бывает, что приходят люди, которые только начинают учить английский, разговорной практики у них нет. Они просто сидят слушают и привыкают к речи. А если хотите говорить, то желательно иметь уровень elementary", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" преподаватель английского языка, главный библиотекарь абонемента литературы на иностранных языках в информационно-библиотечном центре для молодежи Галина Магомедова.

Она подчеркнула, что это не уроки английского языка, а разговорная практика.

Занятия проводятся два раза в месяц по субботам в 16 часов. Их проводит Галина Магомедова. За расписанием и анонсами можно следить в группе информационно-библиотечном центре для молодежи. Темы на каждой встрече разные. Преподаватель английского языка заранее готовлю план. В нем могут быть видеоролики, игры, вопросы.

Клуб разговорного английского языка Brainstorm работает с 2013 года. "Мы единственные в городе, кто проводит встречи по английскому языку бесплатно. Можем принять 12-14 человек. Обязательна предварительная запись", — добавила Галина Магомедова.

Инна Пахомова