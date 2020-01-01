  • 28 января 202028.01.2020вторник
  • USD62,3380
    EUR68,7775
  • В Тюмени -17..-19 С 5 м/с ветер западный

Тюменцы получают языковую практику в клубе Brainstorm

Общество, 13:37 28 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В клубе разговорного английского языка Brainstorm (ул. Червишевский тракт,15/1) тюменцы могут заниматься бесплатно.

11 января состоялась первая встреча в 2020 году. Занятия проводят регулярно, прийти могут все желающие в возрасте от 16 лет.

"Бывает, что приходят люди, которые только начинают учить английский, разговорной практики у них нет. Они просто сидят слушают и привыкают к речи. А если хотите говорить, то желательно иметь уровень elementary", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" преподаватель английского языка, главный библиотекарь абонемента литературы на иностранных языках в информационно-библиотечном центре для молодежи Галина Магомедова.

Она подчеркнула, что это не уроки английского языка, а разговорная практика.

Занятия проводятся два раза в месяц по субботам в 16 часов. Их проводит Галина Магомедова. За расписанием и анонсами можно следить в группе информационно-библиотечном центре для молодежи. Темы на каждой встрече разные. Преподаватель английского языка заранее готовлю план. В нем могут быть видеоролики, игры, вопросы.

Клуб разговорного английского языка Brainstorm работает с 2013 года. "Мы единственные в городе, кто проводит встречи по английскому языку бесплатно. Можем принять 12-14 человек. Обязательна предварительная запись", — добавила Галина Магомедова.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# английский язык , занятия , обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 28.01.2020Финалист конкурса "Лидеры России" Станислав Зайнулин: было интересно попробовать свои силы
13:59 28.01.2020Туристический потенциал Тюменской области покажут по федеральному каналу
13:48 28.01.2020Долг в триста тысяч рублей оплатил тюменец, чтобы выехать за рубеж
13:37 28.01.2020Тюменцы получают языковую практику в клубе Brainstorm