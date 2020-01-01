Более семи тысяч снимков поступило на конкурс "Фотоистория Тюменской области"

| организаторов проекта "Фотоистория Тюменской области" | организаторов проекта "Фотоистория Тюменской области"

Более семи тысяч снимков собрано на сайте тюменскаяобласть.рф. Конкурс "Фотоистория Тюменской области" уже поддержали в 77 городах и районах Тюменской области.

Каждый день на сайт поступают фотографии со всех уголков региона на разные темы, среди которых – освоение Севера, развитие образования, культуры, сельского хозяйства, промышленности, спорта и не только.

На сайте тюменскаяобласть.рф можно найти фото, где изображены дети, которые после войны остались без родителей и попали на воспитание в Ильинский детский дом. Увидеть, как выглядел старый мост через Туру, как весело и дружно проходили демонстрации. Многие фотографии сопровождаются подробными историями о событиях прошлых лет.

"На сайте для просмотра фото можно выбрать любой временной период. Я, например, больше всего люблю смотреть фото 1960-1970-х годов – это наше время, наша молодость и наша мода. Такая ностальгия в сердце возникает", – поделилась впечатлениями жительница Тюмени Екатерина Семенкова.

Конкурс "Фотоистория Тюменской области" продолжается. Из присланных фото формируется единая фотокарта, которая стала подарком Тюменской области к 75-летию со дня основания. Каждый желающий может самостоятельно загрузить на сайт тюменскаяобласть.рф самые необычные, любимые или редкие снимки из личных и производственных фотоархивов.

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