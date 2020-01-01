Danone реализует в Тюменской области новый инвестиционный проект

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Новый производственный проект, который компания Danone реализует на молочном комбинате "Ялуторовский", представил генеральный директор Danone Россия - старший вице-президент подразделения "Свежие молочные продукты и продукты на растительной основе" в странах СНГ и Турции-Ближнего Востока Чарли Каппетти губернатору Тюменской области Александру Моору во время рабочей встречи 29 января.

Новый проект нацелен на реконструкцию цеха сушки производительностью до 250 тонн выпаренной воды в день и предусматривает не только модернизацию оборудования, но и создание новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 453 млн рублей. Цех будет введен в эксплуатацию в июле 2020 года. Ввод производства предоставит возможность тюменским производителям сырья решить вопрос с сезонным профицитом молока.

Чарли Каппетти отметил, что уже не первый раз посещает Тюменскую область. "Сотрудничество компании Danone с Тюменской областью всегда было конструктивным и позитивным. Это стратегический для нас регион. В рамках визита я побывал на ферме "Дамате" - это очень большой современный проект. С вводом нового цеха комбината "Ялуторовский", а его мы планируем открыть в середине 2020 года, мы увеличим закуп молока",- сообщил он.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере реализации в Тюменской области экологических и информационно-образовательных проектов Danone, направленных на увеличение рынка потребителей молочной продукции, улучшение качества молока и надоев, а также обучение и информирование детей и их родителей об основах правильного питания и здорового образа жизни. В частности, речь шла о реализации в школах региона социально-образовательного проекта "Здоровое питание от А до Я", который посвящен обучению детей принципам здорового питания.

"Длительная история нашего сотрудничества позволяет нам обсудить и достигнутые результаты, и перспективы. Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей экономики и опора государства. АПК региона уверенно набирает обороты. Расширяются действующие производственные площадки, реализуются крупные и небольшие инвестиционные проекты. На протяжении нескольких лет в Тюменской области проводится серьезная работа по повышению качества молока, развитию молочного животноводства. В прошлом году в регионе реализация молока-сырья в сутки достигла отметки в тысячу тонн. Такого успеха удалось добиться благодаря внедрению современных научных и производственных подходов, высокотехнологичным разработкам и, конечно, профессионализму специалистов. Реализация инвестиционного проекта компании — еще один шаг в укреплении позиций молочной отрасли региона", - сказал губернатор Александр Моор.

Danone - это одно из крупнейших предприятий в России с мощностью до 1 тыс. тонн переработки молока в сутки. Готовая продукция комбината поставляется на территорию Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в Восточную Сибирь другие регионы Российской Федерации, а также Республику Казахстан.