Доцент ТюмГУ стала координатором экспертов Тотального диктанта

| Фото: Тотальный диктант во ВКонтакте | Фото: Тотальный диктант во ВКонтакте

Доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова стала координатором филологов-экспертов Тотального диктанта. Она примет участие в VIII Международной научно-практической конференции организаторов акции грамотности в пространстве "Точка кипения ― Дом-Коммуна" (НИТУ "МИСиС") Москва 31 яныаря и 1 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На конференции обсудят вопросы норм русского языка и их кодификации. Доклады участников посвящены спорным вопросам современной орфографии и пунктуации, истории орфографических дискуссий, научному осмыслению результатов Тотального диктанта. Также 31 января пройдут мероприятия секции по научной коммуникации и популяризации науки. В ее рамках будет организован специальный образовательный трек совместно с ИТМО, МИСиС и НИУ ВШЭ.

С 2020 года в экспертном совете Тотального диктанта доцент ТюмГУ Наталья Кузнецова координирует работу филологов-экспертов второй части акции.

"В современной русской речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), – рассказала доцент кафедры русского языка Наталья Кузнецова. – Практически во всех функциях союз "в смысле" выступает как синоним союза "то есть"".

Спикерами и докладчиками конференции также станут представители государственных, общественных и коммерческих организаций, чья деятельность связана с продвижением русского языка, преподаватели русского языка как родного и иностранного, а также координаторы и филологи-эксперты акции "Тотальный диктант" из 20 зарубежных стран и 80 городов России. Ольга Почтарева выступит на конференции с докладом "Вводные слова: нерегламентированная пунктуация".