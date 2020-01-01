Тюменкам с детьми предлагают получить специальность

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во "ВКонтакте" | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во "ВКонтакте"

Неработающим жительницам Тюмени и Тюменского района, у которых есть дети в возрасте до семи лет, предлагают получить одну из 40 специальностей по программе обучения в рамках нацпроекта "Демография", сообщает Центр занятости.

Воспользоваться этой услугой тюменки могут с 2011 года, однако ранее это были занятые мамы детей до трех лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Обучение проводится бесплатно. На выбор – более 40 востребованных на рынке труда специальностей. Наиболее популярны такие профессии, как швея, делопроизводитель, парикмахер, мастер маникюра. Максимальный срок обучения – три месяца. При этом женщины в этот период будут получать стипендию.

Для этого необходимо обратиться в отдел профессионального обучения Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района по адресу Тюмень, ул. Республики, 204в, корп. 3, каб. 206, 210. При обращении предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.

Работающим женщинам, желающим повысить квалификацию перед возвращением из отпуска по уходу за ребенком, необходимо сообщить об этом работодателю. Он подаст заявку в Центр занятости населения, который компенсирует затраты на обучение.

Телефон для справок: (3452) 27-38-63 (доб. 215, 216, 217).