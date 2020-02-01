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Тюменцев приглашают на лекцию о современном театре кукол

Общество, 08:29 01 февраля 2020

Фотоархив театрального центра «Космос»

Лекция "Современный театр кукол. Многообразие жанра" пройдет в тюменском центре "Космос" 13 февраля. Ее проведет режиссер театра теней "Ключ от сказки", автор спектаклей "Калейдоскоп историй" Юлия Кувшинова.

"В прошлом году в Екатеринбурге впервые прошел международный карнавал кукол и фестиваль "Петрушка Великий". На нем отбирают лучшие спектакли со всей России. Мне довелось там побывать и увидеть очень хорошие работы, несколько постановок, получивших премию "Золотая маска", пообщаться с главными представителями этого направления театра и уловить тенденции. Там я и вдохновилась на эту лекцию", – поделилась она.

Посетить мероприятие может любой желающий. Подробнее о событии можно узнать на сайте космосцентр.рф или в группе "Космоса" в социальной ВКонтакте, пишет "Мегатюмень".

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