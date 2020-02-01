Ясли в селе Каменка готовы принять малышей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

13 детей посещают ясельную группу каменского детского сада Тюменского района. Ясли для малышей от года до двух открыли в сентябре 2019 года, сообщает пресс-служба главы района.

В детском саду, который является структурным подразделением Каменской средней школы, есть группа для детей от двух до трех лет. В феврале воспитанниками яслей станут еще пять малышей от одного года до полутора лет. Группа рассчитана на 25 детей, поэтому готова еще принимать детей из Каменки и близлежащих населенных пунктов. Специально для малышей разработали специальное меню и распорядок дня.

"Все дети уже адаптировались, и родители поняли, что это безопасно и удобно", - рассказала директор Татьяна Потапова, добавив, что сейчас завершается оборудование специальной прогулочной веранды со спальными местами, колясками, игрушками.

В настоящее время детские сады посещают более 520 жителей Тюменского района от двух до трех лет. 26 групп для детей раннего дошкольного возраста работают в боровском, каскаринском, богандинском, борковском, кулаковском, переваловском, каменском, новотарманском, наримановском, успенском, созоновском и чикчинском детских садах.