Тюменцы могут воспользоваться специальным налоговым режимом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 447 жителей Тюменской области зарегистрировались в налоговой инспекции в качестве самозанятых. Специальный налоговый режим, который введен с 1 января, позволяет фрилансерам официально оказывать услуги.

Стать самозанятым могут и физические лица, и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников и чей доход в год не превышает 2,4 млн руб. Самозанятые должны будут платить налог 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от дохода, если он получен при работе с организациями, юридическими лицами.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно либо через мобильное приложение ФНС России "Мой налог", либо через личный вэб-кабинет "Мой налог" на сайте ФНС России, либо через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".