Тюменские следователи сыграли в мини-футбол с воспитанниками "Борков"

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Со счетом 20:16 в пользу хозяев поля завершился товарищеский матч по мини-футболу между командой следственного управления и их подопечными - подростками из дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Офицеры привезли юным футболистам новую форму, которая была заказана и сшита индивидуально для каждого подростка. Капитан команды следственного управления Александр Завьялов вручил ребятам комплекты и предложил сыграть товарищеский матч. Он был увлекательным и динамичным при эмоциональной и дружной поддержке болельщиков.

В это время в гимнастическом зале центра действующая чемпионка Тюменской, Свердловской областей и УФО по бодибилдингу Владислава Артина провела занятие по фитнесу с воспитанницами центра.