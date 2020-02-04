Тюменские следователи сыграли в мини-футбол с воспитанниками "Борков"
Со счетом 20:16 в пользу хозяев поля завершился товарищеский матч по мини-футболу между командой следственного управления и их подопечными - подростками из дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Офицеры привезли юным футболистам новую форму, которая была заказана и сшита индивидуально для каждого подростка. Капитан команды следственного управления Александр Завьялов вручил ребятам комплекты и предложил сыграть товарищеский матч. Он был увлекательным и динамичным при эмоциональной и дружной поддержке болельщиков.
В это время в гимнастическом зале центра действующая чемпионка Тюменской, Свердловской областей и УФО по бодибилдингу Владислава Артина провела занятие по фитнесу с воспитанницами центра.