Психолог тюменского детского сада одержала победу во всероссийском конкурсе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Педагог-психолог Елена Батищева стала победителем Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Сотрудница тюменского детского сада № 158 представила программу "Калейдоскоп исследований", которой присвоили гриф "Рекомендовано Федерацией психологов образования России". Авторскую методику по формированию произвольности поведения и рефлексивных способностей детей старшего дошкольного возраста будут использовать в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи всей страны.

Торжественная церемония подведения итогов состоялась в Москве на Международной научно-практической конференции "Психология образования: лучшие практики работы с детством".

Добавим, что в 2019 году на конкурс поступило 95 программ, отобранных образовательными организациями из 39 регионов России. Все они реализуются педагогами-психологами, в том числе в сотрудничестве с логопедами, дефектологами, воспитателями, классными руководителями и другими специалистами. На экспертизу комиссия принимала программы, которые оказались эффективны по итогам апробации и соответствуют учебно-методическим требованиям, направлены на совершенствование работы с детьми, родителями и учителями.