Тобольским предпринимателям оказывают помощь в спорных вопросах

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 500 обращений поступило в службу деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Среди обращений было заявление и от тобольского предпринимателя.

Об этом на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тобольска рассказал главный специалист региональной службы деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей Павел Меньшиков. По его словам, больным вопросом стала деятельность федеральных контрольно-надзорных органов и налоговой службы.

"В прошедшем году сотрудники службы активно участвовали в судебных процессах и защитили права 23 предпринимателей. Среди них – тоболяк, которому налоговые органы, благодаря проведенной работе, вернут около 500 тысяч рублей", - сказал Павел Меньшиков.

По его словам, разработан законопроект, затрагивающий интересы владельцев придорожного сервиса: они будут наделены правом, а не обязанностью осуществлять строительство элементов примыканий к автомобильным трассам с обустройством переходно-скоростных полос.

К инициативам службы можно отнести и отсрочку предстоящей отмены единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до окончания переходного периода по обязательной маркировке товарной продукции, а именно до 2024 года. Также прорабатывается вопрос о возможном использовании материнского капитала в целях оплаты посещений своих детей в частных детских садах.

Кроме того, участники совета утвердили новый состав, внесли изменения в положение о его работе и обсудили проект муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в Тобольске 2020-2022 годы".