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Определены победители конкурса робототехники в Сладковском районе

Общество, 15:05 06 февраля 2020

из архива Дома детского творчества «Галактика» | Фото: из архива Дома детского творчества «Галактика»

Итоги соревнований среди школьников "РобоФест - 2020" подвели в Сладковском районе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе участвовали более 20 воспитанников школ и Дома детского творчества "Галактика". Они представляли проекты и устраивали борьбу между роботами на скорость прохождения маршрута.

В номинации "Проекты IT-технологий" победу одержал ученик Дома детского творчества "Галактика" Денис Смарыгин, второе место у ученика Лопазновской школы Дияса Мустафина.

В номинации "HELLO, ROBOT! OPEN" (Шорт-трек): первое место занял Ярослав Рябиченко из Лопазновской школы, вторым стал Всеволод Родин из Новоандреевской школы; третье место разделили ученики Усовской школы Асылбек Камзин и Ренат Тумурзин.

В этой же номинации (шагающий Шорт-трек) жюри отметило Константина Колосова, из Никулинской школы и Романа Рябиченко, Лопазновская школа.

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# робототехника , Сладковский район , школьники

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