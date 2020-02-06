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Три музея региона присоединились к виртуальному проекту "Артефакт"

Общество, 15:38 06 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, Тобольский музей семьи императора Николая II, а также краеведческий музей "Легенды седого Иртыша" в Уватском районе стали первыми музейными учреждениями в регионе, информация об экспозициях которых размещена на платформе Министерства культуры РФ "Артефакт", сообщает областной департамент культуры.

Теперь посетители трех музеев смогут узнать подробные описания произведений искусств, истории их создания и интересные факты. Возможности приложения позволяют увидеть то, что скрыто от зрения человека, к примеру - рассмотреть этапы реставрации экспоната, ранние эскизы и наброски автора, также с помощью приложения возможно прослушать профессиональный аудиогид.

Пользоваться приложением можно не только в музее, но и дома, ведь внутри приложения есть каталог экспонатов музеев России. Ежегодно данный каталог будет расширяться новыми экспозициями в рамках работы над реализацией федерального проекта "Цифровая культура".

Бесплатное мобильное приложение "Аrtefact. Гид по музеям России" можно скачать с официального сайта цифровой платформы. При посещении музеев достаточно навести телефон на оцифрованный предмет и программа расскажет о нем в деталях.

С работой приложения можно ознакомиться на сайте.

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# виртуальная реальность , музеи , музейный комплекс Словцова

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