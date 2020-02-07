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В "Красной гвоздике" завершился первый курс реабилитации для онкобольных

Общество, 14:14 07 февраля 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Первый специальный заезд в рамках курса восстановительной медицины и психологической реабилитации онкобольных и их родственников "Поддержка" завершился в социально-оздоровительном центре "Красная гвоздика" в Тюмени, сообщает областной департамент социального развития.

Квалифицированные специалисты проделали большую работу по восстановлению физического и душевного состояния пациентов. Участникам курса предстояло пройти занятия по трем блокам: арт-терапия, блок восстановительной медицины и дистанционное психологическое сопровождение.

Проект "Поддержка" является победителем конкурса Фонда президентских грантов и реализуется региональным геронтологическим центром социальных технологий "Третий возраст" в партнерстве с центром "Красная гвоздика".

Следующий специальный заезд запланирован на 16 апреля 2020 года.

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# Красная гвоздика , онкология , реабилитация

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