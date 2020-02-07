Тюменские "УМНИКИ" получили признание и поддержку своих проектов

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Разработка ультразвуковой тактильной трости для людей с ограниченными возможностями по зрению позволила молодому тюменскому ученому Павлу Лобанову стать победителем Всероссийского конкурса "УМНИК-2019".

Церемония награждения "Участников молодежного научно-инновационного конкурса" ("УМНИК-2019") состоялась в тюменском технопарке7 февраля. Всего победителями этого престижного конкурса, который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, стало 20 тюменцев.

Директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева отметила, что тюменские молодые ученые одержали очень важную, принципиальную победу.

"Вы победили в очень серьезном конкурсе всероссийского уровня, вы соревновались со всей страной, и очень отрадно, что в этом году победителей так много, - обратилась она к победителям. – Вы работали в самых разных направлениях науки. Я уверена, что ваши разработки будут развивать и продвигать вперед науку как систему знаний".

Цель программы "УМНИК" - поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Научные интересы молодых тюменских ученых обширны и разнообразны.

Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений на базе технологии искусственного интеллекта при риск-анализе русскоязычных контрактов Ивана Чхайло и высокоточный датчик коронарного проводника для проведения внутрисосудистой электрокардиограммы Артема Гаврилко.

Разработка полимерного костно-замещающего материала с биосовместимым наноструктурированным покрытием для различных отраслей имплантологии Григория Сергеева и система электрообогрева вертикальных резервуаров цилиндрического типа хранилищ углеводородного сырья Владислава Шеломенцева.

Разработка автоматизированной системы стабилизации глубины предпосевной обработки почвы для повышения урожайности зерновых культур Владислава Ташланова и универсальный коврик для защиты домашних животных от инфекционных и инвазивных заболеваний Дмитрия Круглова.

Начальник отдела государственной поддержки инновационной деятельности управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Андрей Ермаков пожелал молодым ученым новых успехов и свершений.

"Пусть дух инноваций и дух предпринимательства никогда вас не покидает, - сказал он, - и пусть все ваши проекты реализуются".

Борис Олейник