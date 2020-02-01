Комплекс по переработке бройлеров в Голышмановском и Юргинском районах строят с опережением графика

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

С опережением графика проходят строительно-монтажные работы по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в Голышмановском и Юргинском районах, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Проект реализует компания "РУСКОМ". Решены вопросы обеспечения площадок комплекса энергоресурсами: заключены договоры технологического присоединения к сетям электроснабжения и газоснабжения. На площадке племенного репродуктора в Юргинском районе построены подводящие и наружные внутриплощадочные линии электропередач, десять трансформаторных подстанций. Выполнены работы по строительству подводящего газопровода высокого давления, идет строительство разводящих газовых сетей.

На двух площадках племенного репродуктора смонтированы корпуса птичников, ведется монтаж внутренних инженерных сетей. В июне 2020 года в них будет посажена птица.

Комплекс снабдят водой из двух пробуренных водозаборных скважин через уже проложенные сети водопровода и водонасосную станцию с водоочисткой.

В Голышмановском районе будут расположены инкубаторий, фермы откорма бройлеров и убойный цех. Строительно-монтажные работы ведутся на всех этих объектах. Здесь также построен подводящий газопровод высокого давления, для обеспечения электроэнергией процесса строительства введена в эксплуатацию электролиния мощностью 500 кВ и трансформаторная подстанция. Пробурено шесть водоразборных скважин. Для обеспечения всех природоохранных мероприятий проект комплекса получил положительное заключение федеральной экологической экспертизы от Росприроднадзора РФ.

На приобретенном компанией "РУСКОМ" Голышмановском комбинате хлебопродуктов ведется строительство комбикормового завода мощностью 120 тыс. тонн комбикормов в год. Запланирована реконструкция элеваторного комплекса для приемки и хранения зерна.

Для обеспечения комплекса кадрами специалистов в Голышманово ведется строительство жилых домов. Специалистам предоставят полностью меблированные квартиры, как это сделано на комплексе по выращиванию индейки в Юргинском районе.

При выходе комплекса на проектную мощность численность трудоустроенных составит более 1 тыс. человек. Объем ежегодных налоговых отчислений в местные бюджеты превысит 45 млн. руб.