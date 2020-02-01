Тюменцам предлагают рассказать, чего хотят мужчины

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Сыграть в игру "Чего хотят мужчины?", приуроченную ко Дню защитников Отечества, предлагают тюменцам. Для этого необходимо ответить на вопрос игры в группе ВКонтакте, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

Участниками опроса стали уже более 60 жителей областного центра, причем среди них есть как мужчины, так и женщины. Самыми распространенными вариантами ответов являются любовь, забота, здоровье родных, спокойствие, вкусная еда и чистая машина. Другие желают лодку с мотором или дороги без соли и ям.

Каждый будний день из числа участников определяется счастливчик, которому вручают полезный подарок - сертификат на услуги автомойки. Игра продлится до 21 февраля.

Условия игры можно почитать в группе городского департамента по спорту и молодежной политике ВКонтакте.