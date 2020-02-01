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Воспитанники тобольского кванториума примут участие во всероссийском хакатоне

Общество, 16:32 14 февраля 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольская команда "Нейромантики" вошла в число участников национального хакатона "SmartWarehouse", который пройдет в Екатеринбурге 15 и 16 февраля, сообщает администрация Тобольска.

Всего в состязаниях примет участие девять команд. Воспитанники тобольского кванториума разработали модель робота-транспортировщика, который снимает груз и отвозит его на конвейерную линию. Этот робот, по правилам соревнований, готовится заранее, потом в разобранном виде привозится на полигон.

В течение двух дней на хакатоне команде предстоит собрать из предложенных деталей конвейерную линию, робота, который будет сортировать груз в контейнеры, и роботизированную тележку, осуществляющую перевозку контейнеров в зону складирования.

"Этот хакатон, в отличие от традиционной формы проведения, интересен тем, что команды представляют готовый прототип, и эксперты сразу дают оценку его работоспособности", - рассказал наставник тобольской команды Денис Селянин.

Итоги станут известны вечером 16 февраля.

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# кванториум , робототехника , Тобольск

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